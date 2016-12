Tiere : Polizeialltag: Ente «in Gewahrsam»

Eine flüchtende Hausente und gestohlene Meerschweinchen beschäftigen derzeit die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern. Die Ente wurde am Mittwoch im Stadtteil Krebsförden gesichtet, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Schwerin. Mehrere Anwohner machten sich Sorgen, aber keiner wollte die Ente behalten: So kam das Tier «in Gewahrsam» und musste mit auf Polizeistreifenfahrt. Schließlich habe ein Tierheim aus Warnitz die weiße Ente beim Revier abgeholt.