Literatur : Preis für Ostfriesen-«Bladdje» und Plattdeutsch-Autor

«Diesel», ostfriesisch für Diestel, erscheint in vierteljährlichem Rhythmus seit 1992 und ist ein Mitteilungsblatt für den Verein für ostfriesische Sprache und Kultur, der bis in die Niederlanden reicht. Kahl wird für Veröffentlichungen zum Münsterländer Platt geehrt. Er habe unter anderem ein Plattdeutsch-Lexikon herausgebracht und betreibe mit «Plattdeutsch.net» eine Homepage, die weit über den Sprachraum des Münsterlandes hinauswirke, hieß es von der Jury. Der 7. November ist der Geburtstag Reuters, der in Stavenhagen aufwuchs.

Mitteilung des Museums zur Ehrung