Energie : Pripsleben und Planungsverband prüfen Klagen gegen Windpark

Dem gegen den Willen des Planungsverbandes Mecklenburgische Seenplatte genehmigten Windpark bei Gültz drohen mehrere gerichtliche Klagen. So will der Vorstand des Planungsverbandes am Freitag in Demmin über eine Klage entscheiden, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Die Beratung sei nicht öffentlich. Zudem lässt die Nachbargemeinde Pripsleben einen Anwalt die Chancen einer eigenen Klage prüfen. «Wir würden die volle Breitseite der Windräder abkriegen und sind damit gar nicht einverstanden», sagte Bürgermeister Kai-Uwe Zirzow (Wählergemeinschaft).