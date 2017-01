Prozesse : Prozess gegen Ex-KZ-Sanitäter verzögert sich weiter

Der Neubrandenburger Prozess gegen einen ehemaligen SS-Sanitäter aus dem Konzentrationslager Auschwitz verzögert sich weiter. Grund sind zwei medizinische Gutachten für den 96 Jahre alten Beschuldigten, die die Schwurgerichtskammer in Auftrag geben musste, wie ein Sprecher des Landgerichtes am Freitag in Neubrandenburg erklärte. Dies werde mehrere Wochen dauern. Dem betagten Rentner aus der Nähe von Neubrandenburg wird Beihilfe zum Mord in mindestens 3681 Fällen vorgeworfen.