Kriminalität : Prozess gegen früheren Kriminalbeamten beginnt

Ein ehemaliger Beamter des Landeskriminalamtes (LKA) steht von Mittwoch an wegen Korruptionsverdachts in Schwerin vor Gericht. Er muss sich wegen Bestechlichkeit, Verletzung von Dienstgeheimnissen und Steuerhinterziehung verantworten. Neben dem 60-jährigen Ex-Kriminalhauptkommissar ist dessen 61-jährige Ehefrau und eine 69 Jahre alte selbstständige Unternehmensberaterin am Landgericht Schwerin mit angeklagt.