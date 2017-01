Ein 26-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Samstagmorgen bei einem Sturz in Schwerin schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der aus der Landeshauptstadt stammende Mann wurde in die Klinik gebracht und umgehend notoperiert, teilte die Polizei in Rostock mit. Weil es Hinweise gegeben habe, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand, sei eine Blutprobenentnahme angeordnet worden.

Mitteilung der Polizei