Energie : Ramsauer: Kritik an Nord Stream 2 ist politischer Natur

Der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Energie im Bundestag, Peter Ramsauer, sieht Kritik an der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 politisch motiviert. Länder in Osteuropa, die USA und auch die EU-Kommission stehen dem Projekt kritisch gegenüber. «Das sind weniger wirtschaftliche Bedenken, sondern schlicht und einfach politische Gründe», sagte der CSU-Politiker bei einem Treffen mit russischen Dumaabgeordneten in Moskau am Mittwoch.