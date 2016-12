Unfälle : Raststätte wegen Gasunfall stundenlang evakuiert

Ein Autofahrer hat an der Autobahn 20 in Nordwestmecklenburg eine Evakuierung einer Tank- und Raststätte verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, war der 37-Jährige am Mittwoch mit dem Wagen rückwärts gegen die Autogasanlage der Tankstelle «Schönberger Land» gefahren. Mitarbeitern gelang es zwar, das Gasnetz schnell abzustellen. Trotzdem wurde die gesamte Raststätte geräumt, für drei Stunden gesperrt und Feuerwehren und Rettungskräfte rückten an.