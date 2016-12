Notfälle : Rechtsmediziner untersuchen Tod von jungen Männern

Die Staatsanwaltschaft in Rostock hat Rechtsmediziner eingeschaltet, die zwei ungeklärte Todesfälle von jungen Männern aufklären sollen. Hinweise auf Straftaten gebe es bisher aber nicht, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Am Mittwoch hatte eine Rostockerin ihren 25 Jahre alten Sohn leblos in dessen Wohnung im Stadtteil Lichtenhagen gefunden. Wie lange der Mann tot in der Wohnung lag, sei noch unklar. Zuvor hatte eine andere Mutter ihren 16 Jahre alten Sohn leblos in dessen Zimmer in der elterlichen Wohnung gefunden. Die Wohnung liegt im Stadtteil Brinckmansdorf.