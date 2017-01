Landtag : Regierung sieht Notwendigkeit für Mietpreisbremse

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Nach zweijährigen Diskussionen zeichnet sich nun auch für Mecklenburg-Vorpommern die Einführung der Mietpreisbremse ab. Insbesondere in den Universitätsstädten Rostock und Greifswald gebe es Bedarf dafür. «Nicht nur Studenten klagen dort, wie schwer es ist, eine bezahlbare Bleibe zu finden», sagte Bauminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Die Mietpreisbremse sei jedoch ein erheblicher Eingriff in das Eigentumsrecht und müsse daher gut begründet sein. Da seien die betroffenen Kommunen in der Pflicht, sagte Pegel. Wann eine Entscheidung getroffen wird, ließ er offen. Thomas de Jesus Fernandes (AfD) lehnte die Mietpreisbremse als überzogenen Eingriff ab, der Investoren nur noch abschrecke. Örtliche Wohnungsnot sei Ergebnis fehlenden sozialen Wohnungsbaus.

