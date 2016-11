Kommunen : «Reichsbürger» machen Verwaltungen im Nordosten zu schaffen

In Bürgerämtern und Zulassungsstellen sorgen sogenannte «Reichsbürger» für immer mehr Ärger. Regelmäßig haben es die Kommunalverwaltungen mit Beschwerden oder abgelehnten Anträgen zu tun, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. «Unsere Mitarbeiter sind zwei bis drei Mal die Woche mit Eingaben von «Reichsbürgern» konfrontiert», sagte der Sprecher der Hansestadt Rostock, Ulrich Kunze. «Die unlogischen und provozierenden Argumentationen sollen die Arbeit der Verwaltungen behindern. Das ist natürlich belastend.» Die Anhänger der Bewegung erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an. Stattdessen behaupten sie, das Deutsche Reich bestehe in den Grenzen von 1937 fort.

