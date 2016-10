Justiz : Richterbund fordert Neueinstellung von Richtern

1 von 1 Foto: Martin Schutt 1 von 1

Der DRB-Bundesvorsitzende Jens Gnisa sieht Handlungsbedarf vor allem in Ostdeutschland. «Während bundesweit jetzt schon rund 2000 Richter und Staatsanwälte fehlen, stehen die neuen Länder zusätzlich vor einer Pensionierungswelle.» Derzeit arbeiten rund 5000 Richter und Staatsanwälte in Ostdeutschland. Mehr als 50 Prozent davon würden in den kommenden 15 Jahren in den Ruhestand wechseln. Dies erfordere deutlich größere Anstrengungen der Politik. «Schnelle und effiziente Verfahren sind Kennzeichen eines starken Rechtsstaats», sagte Gnisa. Einsparungen bei Polizei und Justiz erwiesen sich dagegen als Nährboden für Rechtspopulisten und Verfassungsfeinde.