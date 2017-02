Agrar : Rinderzüchter fordern politische Hilfe für Export

Die Rinderzüchter in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt haben trotz Milchkrise ihren Umsatz ausgebaut, fordern aber beim Export mehr politische Unterstützung. «Russland und Nordafrika sind als wichtige Exportmärkte durch unglückliche politische Entscheidungen stark gestört», erklärte Andreas Schulz als Vorstandsvorsitzender des Rinderzuchtverbandes Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch auf der Generalversammlung in Güstrow.