Bau : RoBau: Größte Baumesse in Mecklenburg-Vorpommern öffnet

In der Rostocker Hansemesse öffnet am Freitag die Landesbaumesse RoBau und parallel dazu die Messe «Wohnideen & Lifestyle». Insgesamt werden mehr als 240 Aussteller in der Messehalle vertreten sein. Wie in den Vorjahren werden bis Sonntag rund 15 000 Besucher erwartet. Wie Projektleiter Marco Haase sagte, ist das zentrale Thema die Energieeinsparung. Dabei werde versucht, das gesamte Spektrum abzudecken. Neben dem Hausbau, der Modernisierung und der Energiewirtschaft ist in diesem Jahr der Einbruchschutz ein Schwerpunkt der Messe.

