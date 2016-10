Ausstellungen : «Rostocks feine Gesellschaft» im Kulturhistorischen Museum

Das Kulturhistorische Museum Rostock gibt von Freitag an Einblicke in das Leben der früheren «Feinen Gesellschaft» der Hansestadt. Eine Sonderausstellung beschäftigt sich mit dem 1794 gegründeten Herrenklub «Societät». Er war ein geselliger Verein des gehobenen Bürgertums und galt als die maßgebliche bürgerliche Vereinigungen der Stadt. 87 der wohlhabendsten und einflussreichsten Männer der Stadt hatten die Societät als Verbindung gebildeter Männer zum geselligen Vergnügen und zur literarischen Unterhaltung gegründet, wie Museumsdirektor Steffen Stuth sagte. Die illustre Mitgliederliste der «Societät» habe den Verein zu einem Machtzentrum der Rostocker feinen Gesellschaft gemacht.

Der finanzstarke Verein habe sich bald sein eigenes Gesellschaftshaus gebaut. Dort wurde täglich Billard und Karten gespielt, getrunken und gespeist. Darüber hinaus stand in Lesesälen eine gut bestückte Bibliothek zur Verfügung. In geselliger Atmosphäre sei so manches Geschäft abgeschlossen oder Einfluss auf die Stadtpolitik genommen worden, sagte Stuth. Frauen jedoch hatten nur zu den regelmäßigen Societäts-Bällen Zutritt. Die Ausstellung über die Societät reicht bis ins Jahr 1934.

