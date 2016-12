Wetter : Rügen 2016 die sonnenscheinreichste Region

Offenbach/Rostock (dpa/mv) - Wer im ablaufenden Jahr 2016 in Deutschland die Sonne suchte, musste die Insel Rügen im Blick haben. Denn mit fast 2000 Stunden war Deutschlands größte Insel die sonnenscheinreichste Region Deutschlands, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag in Offenbach berichtete.