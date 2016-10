Freizeit : Rügenbrücken-Lauf mit mehr als 3700 Teilnehmern

Der Rügenbrücken-Marathon steuert auf einen neuen Teilnehmerrekord zu. Für die verschiedenen Laufdistanzen am 22. Oktober rund um Stralsund haben sich nach Angaben der Veranstalter bis Mittwoch mehr als 3700 Teilnehmer angemeldet, davon rund 150 für die Marathon-Distanz. Der Rügenbrücken-Marathon wird seit 2008 veranstaltet und gilt als größtes Lauf-Event in Vorpommern. Neben dem Marathon stehen ein Halbmarathon sowie Lauf- und Walking-Distanzen über zwölf und sechs Kilometer auf dem Programm. Kinder können an einem Lauf über zwei Kilometer teilnehmen.

