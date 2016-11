Wetter : Ruhige Verkehrslage trotz Nebel

Dichter Nebel hat in der Nacht zum Samstag die Sicht auf den Straßen in Norddeutschland behindert. Zu Unfällen infolge der schlechten Sichtverhältnisse sei es aber nicht gekommen, wie Polizeisprecher in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mitteilten. Im Laufe des Tages werde sich der Nebel in Hamburg vermutlich auflösen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gab es den Angaben zufolge am Samstagmorgen nur noch stellenweise Nebel.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen