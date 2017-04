Tiere : Sächsische Wölfin im Müritz-Nationalpark nachgewiesen

Eine sächsische Wölfin ist im Müritz- Nationalpark aufgetaucht. Darauf wiesen genetische Untersuchungen von Fährten, Kot und Urin hin, teilte das Umweltministerium in Schwerin am Freitag mit. Dem Koordinator des Wolfsmonitorings in Mecklenburg-Vorpommern, Norman Stier, zufolge handelt es sich um ein Tier aus einem Rudel bei Görlitz. Umweltminister Till Backhaus (SPD) zufolge gibt es seit 2012 immer wieder Nachweise von einzelnen Wölfen im Müritz-Nationalpark. Bisher sei aber keiner in dem 32 200 Hektar großen Schutzgebiet sesshaft geworden. «Die Tiere, zumeist junge Rüden, waren nur auf der Durchreise», sagte Backhaus. Es sei aber damit zu rechnen, dass sich auch dort Wölfe ansiedeln. Der Nationalpark biete ihnen mit seinen großen, zusammenhängenden Lebensräumen gute Voraussetzungen.