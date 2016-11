Geschichte : Schicksal von Opfern des DDR-Grenzregimes vor Mauerbau

1 von 1 Foto: DB dpa 1 von 1

Zwar passierten noch Zehntausende den Eisernen Vorhang in beiden Richtungen, die SED habe aber lange vor dem Mauerbau Posten an den Grenzen aufgestellt, um die Souveränität der DDR um jeden Preis durchzusetzen. Die im Ch. Links Verlag erschienene Publikation wird am 15. November in Berlin vorgestellt.

Die Zahl der Opfer des DDR-Grenzregimes nach 1961 bis zum Fall der Mauer am 9. November 1989 ist seit längerem erforscht. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen wurden mindestens 139 Menschen an der Berliner Mauer getötet oder kamen im Zusammenhang mit dem DDR-Grenzregime ums Leben. Wie viele Menschen an der innerdeutschen Grenze starben, wird noch in einem Forschungsprojekt ermittelt.