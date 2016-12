Museen : Schloss Ludwigslust mit verdoppelter Besucherzahl

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Das im März nach fünfjähriger Restaurierung des Ostflügels neu eröffnete Barockschloss Ludwigslust hat sich als Besuchermagnet erwiesen. 67 000 Gäste seien in diesem Jahr nach 39 000 im Vorjahr gezählt worden, sagte eine Sprecherin des Staatlichen Museums Schwerin, zu dem Schloss Ludwigslust gehört, am Dienstag. Leichte Besucherrückgänge mussten hingegen das Schweriner Schloss und das Schloss in Güstrow hinnehmen. Im Schweriner Schloss sank die Zahl um 4200 auf 163 000, in Güstrow um 1500 auf 23 000. Das Renaissanceschloss in Güstrow ist sanierungsbedürftig. 2018 sollen nach Angaben der Sprecherin dort umfangreiche Arbeiten beginnen.