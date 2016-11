Soziales : Schnellboot-Besatzung spendet für traumatisierte Kinder

Rostock (dpa/mv) - Die Besatzung der Schnellbootes «Hermelin» übergibt am Donnerstag im Marinestützpunkt Warnemünde eine Geldspende für traumatisierte Kindern. Das Geld wurde bei einer Auktion gesammelt, bei der die Besatzung und deren Familien Gegenstände und Erinnerungsstücke versteigerten, die sich im Laufe der Dienstjahre auf den Schnellbooten angesammelt hatten. Die Spende geht an das Projekt «Traum-Camp 4 Kids», das traumatisierten Kindern und Jugendlichen in Camps in Mecklenburg-Vorpommern hilft. Die eigenen Berufserfahrungen der vergangenen Jahren hätte die Verbindung zu «Traum-Camp 4 Kids» gebracht, hieß es. Denn Kinder seien immer die ersten Opfer in Krisen- und Kriegsgebieten.

