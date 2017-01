Volleyball : Schwerin verliert nach 1:3 in Vilsbiburg Tabellenführung

1 von 1 Foto: Dietmar Albrecht 1 von 1

Die Mecklenburgerinnen kassierten im ersten Rückrundenspiel der Volleyball-Bundesliga am Mittwochabend bei den Roten Raben Vilsbiburg vor 1673 Zuschauern in der Ballsporthalle Vilsbiburg nach 114 Spielminuten eine 1:3 (25:20, 25:27, 22:25, 29:31)-Niederlage und verloren die Tabellenführung an Allianz MTV Stuttgart.

«Eigentlich hatten wir uns gewünscht, hier heute ein paar Punkte mitzunehmen. Am Ende fehlte uns aber einfach das Quäntchen Glück, um gegen eine tolle Vilsbiburger Mannschaft zu gewinnen», sagte Trainer Felix Koslowski.

Dabei fand der zehnfache deutsche Meister nur schwer in eine zwar spannende aber nur selten hochklassige Partie. Selbst der gewonnene erste Durchgang brachte nicht die nötige Sicherheit ins Schweriner Spiel. Immer wieder rannten die Norddeutschen in der Folge einem Rückstand hinterher, machte viele leichtfertige Fehler in allen Spielelementen.

«Nach dem ersten Satz fing unsere Annahme an zu wackeln und auch im Angriff machten wir dann zu viele Fehler», sagte Nationalspielerin Jennifer Geerties. Zwar kämpfte sich der SSC immer wieder zurück ins Spiel, lag im vierten Durchgang beim Stand von 22:16 sogar deutlich mit sechs Punkten in Führung. Doch völlig unerklärlich ließ Schwerin die Gastgeberinnen zurück in die Partie kommen und gab den sicheren Vorsprung noch aus der Hand. Als wertvollste Schweriner Spielerin wurde Angreiferin Lauren Barfield geehrt.