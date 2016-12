Kommunen : Schwerin wird 2025 eine zweite BUGA ausrichten

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Das Konzept für die BUGA 2025 sehe eine weitere Öffnung der Stadt zum Wasser hin vor. Durch den Uferweg «SchwerinLine» entlang des Schweriner Sees werde zwischen Schloss und dem Vorort Mueß ein touristischer Mehrwert für die Stadt und ihre Bürger entstehen. Touristische Perlen würden ausgebaut und vernetzt. Zu Fuß, auf dem Fahrrad oder in Elektromobilen sollen die Besucher von einer Station zur nächsten gelangen können. «Das ist schon ein sehr in die Zukunft gedachtes Konzept», lobte der Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, Jochen Sandner.

Schwerin hat bereits im Jahr 2009 eine Bundesgartenschau ausgerichtet. Sie lockte 1,8 Millionen Besucher an und schloss mit einem Plus in der Kasse in Höhe von drei Millionen Euro ab. Es war eine der wenigen Bundesgartenschauen überhaupt, die mit einem finanziellen Gewinn endete.