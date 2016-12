Volleyball : Schweriner SC bleibt nach 3:0 in Münster Tabellenführer

Volleyball-Bundesligist Schweriner SC bleibt in der Erfolgsspur. Die Mecklenburgerinnen gewannen am Mittwochabend vor 852 Zuschauern in der Sporthalle Berg Fidel beim USC Münster klar mit 3:0 (25:22, 25:23, 25:22) und führen das Klassement der Hauptrunde weiter an. Der deutsche Rekordmeister ist mit acht Siegen die einzige ungeschlagene Mannschaft der deutschen Eliteliga und hat wie der MTV Stuttgart, der sich bei Aufsteiger Schwarz-Weiß Erfurt mit 3:0 durchsetzte, 24 Punkte auf dem Konto, aber das weitaus bessere Satzverhältnis. Der Supercupgewinner aus Schwaben hat zudem bereits eine Begegnung mehr bestritten.