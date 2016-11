Theater : Schwerinerin Gräfner bekommt österreichischen Theaterpreis

Julia Gräfner war 1989 in Schwerin geboren worden. In der Theatergruppe des Goethe-Gymnasiums sammelte sie erste Bühnenerfahrungen. Nach dem Abitur studierte sie Schauspiel an der Hochschule der Künste im schweizerischen Bern und erhielt danach 2015 am Schauspielhaus Graz in Österreich ihr erstes Engagement. Die Verkörperung des Caliban in «Der Sturm» von William Shakespeare brachte der jungen Schauspielerin gleich den Nestroy-Preis ein.

In der aktuellen Spielzeit steht sie in mehreren Rollen auf der Bühne, so vom 18. November an als Julia in Shakespeares «Romeo und Julia». Ihr Solostück «Ich würde alles für die Liebe tun, ich mach’s aber nicht», frei nach dem Sänger Meat Loaf, wurde nach dem Erfolg in der Vorsaison in das neue Programm übernommen.

Nestroy-Preis

Gräfner in Graz