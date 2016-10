Kommunen : Schwerins neuer Oberbürgermeister tritt Amt an

1 von 1 Foto: Reinhard Klawitter 1 von 1

Schwerins neuer Oberbürgermeister, Rico Badenschier (SPD), übernimmt heute die Amtsgeschäfte. Er hatte in einer Stichwahl am 18. September mit 60,1 Prozent klar gegen seine Amtsvorgängerin Angelika Gramkow (Linke) gewonnen. Der 38-jähriger Mediziner wurde für sieben Jahre gewählt. Der 1978 in Chemnitz (Sachsen) geborene Radiologe hat in Marburg und Kiel Medizin studiert und lebt seit 2008 in Schwerin. Vor seiner Direktwahl zum Stadtoberhaupt war er Oberarzt in den Helios-Kliniken Schwerin. Für die SPD saß er in der Stadtvertretung. Zur Amtseinführung ist lediglich eine kurze Zeremonie vorgesehen, bei der Badenschier seine Ernennungsurkunde erhält. Unmittelbar danach soll der neue Oberbürgermeister erstmals eine Sitzung des Hauptausschusses leiten.