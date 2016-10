Klima : Seegras-Symposium sucht nach Verwendung für Strandgut

Ein Symposium soll heute in Boltenhagen den Umgang mit massenhaft angespülten Seegräsern und Algen an der deutschen Ostseeküste beleuchten. Treibgut an den Stränden stelle die Ferienorte vor große finanzielle und organisatorische Herausforderungen, erklärte eine Sprecherin des Verbandes Mecklenburgischer Ostseebäder. Zugleich erfülle das organische Material eine wichtige Funktion für das Ökosystem Strand. Themen der Veranstaltung sind das Einsammeln und Entsorgen des Treibgutes sowie künftige Nutzungsmöglichkeiten. Innovative Ansätze für eine Verwertung stellen die Städte Eckernförde und Kiel vor.

