Buntes : «Sehnsucht»: Warnemünder Turmleuchten am Neujahrsabend

Unter dem Motto «Sehnsucht» geht am Sonntag (18:00 Uhr) das Spektakel «Warnemünder Turmleuchten» über die Bühne. Dazu werden wieder mehrere Zehntausend Menschen auf der Promenade und am Ostseestrand erwartet. Am 1. Januar 2016 hatten sich nach früheren Angaben der Veranstalter rund 85 000 Besucher das halbstündige Ereignis angesehen. Neben den spektakulären Lichteffekten und dem Feuerwerk können sich die Besucher in diesem Jahr auf den Musiker Purple Schulz freuen. Er werde seinen Song «Sehnsucht - Ich will raus» in einer neuen Version präsentieren. Es ist bereits das 18. Mal, dass die Show veranstaltet wird.

Turmleuchten