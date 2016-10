Regierung : Sellering erwartet deutliche SPD-Mehrheit für Rot-Schwarz

1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

SPD-Landeschef und Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) erwartet eine klare Mehrheit seiner Partei für die Fortsetzung der rot-schwarzen Regierung in Mecklenburg-Vorpommern. Er sei sicher, dass die SPD/CDU-Koalition auch in den kommenden fünf Jahren das Land weiter voranbringe. Diese Überzeugung werde in seiner Partei geteilt, auch wenn es bei einigen Mitgliedern «emotionale Präferenzen» für Rot-Rot gebe, sagte Sellering am Samstag unmittelbar vor Beginn des Landesparteitages in Stralsund. Die Spitzen beider Parteien hatten sich nach der Landtagswahl zügig darauf verständigt, das seit 2006 bestehende Bündnis fortzuführen. Der Koalitionsvertrag liegt den knapp 100 Delegierten zur Abstimmung vor. Parallel stimmt auch die CDU auf ihrem Parteitag in Wittenburg darüber ab.

