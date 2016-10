Regierung : Sellering gibt Besetzung der Ministerposten bekannt

SPD und CDU stehen in Mecklenburg-Vorpommern vor einer weiteren gemeinsamen Regierungsperiode. Seit Sonntag liegt ein 77 Seiten umfassender Koalitionsvertrag im Entwurf vor, über den beide Partner am Samstag auf Landesparteitagen abstimmen werden. Als letzte noch offene Frage wird heute in Schwerin die Besetzung der Ministerposten bekannt gegeben. Dem Kabinett von Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) gehörten bislang acht Ressortchefs an. Fünf stellte die SPD, drei die CDU. In den Medien war bereits darüber spekuliert worden, dass Birgit Hesse (SPD) vom Sozial- in das frei gewordene Bildungsministerium wechselt. Neue Sozialministerin könnte demnach die SPD-Abgeordnete Stefanie Drese werden. Noch im Dunkeln liegt, wer nach Heike Polzin (SPD), die aus Altersgründen ihr Amt räumt, künftig das Finanzressort übernimmt.

