Rente : Sellering mahnt CDU: Im Osten bei Rente nicht enttäuschen

Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) befürchtet, dass die CDU die Ost-West- Rentenangleichung auf die lange Bank schieben will. «Ich sehe mit großer Sorge, dass die CDU ein klares Bekenntnis zur Angleichung der Renten vermeidet», sagte Sellering am Montag mit Blick auf den Leitantrag für den CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember. Die CDU-Spitze hatte am selben Tag in Berlin den Leitantrag nach einigen Änderungen einstimmig gebilligt. Unter anderem wurde das Ziel, noch in dieser Wahlperiode die Ost-West-Rentenangleichung umsetzen, herausgenommen. Dies ist in der CDU umstritten.