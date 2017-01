Parteien : Sellering zu Gabriel-Verzicht: «Zeichen menschlicher Größe»

Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Landeschef und Ministerpräsident Erwin Sellering sieht im Verzicht Sigmar Gabriels auf Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz einen «respektablen Schritt», mit dem er offenbar den aktuellen Umfragen Rechnung trage. «Es ist ein Zeichen menschlicher Größe, in einer solchen Situation einen Schritt zurückzutreten und einem anderen die Kanzlerkandidatur zu überlassen. Als Parteivorsitzender hat Sigmar Gabriel die SPD durch schwierige Zeiten geführt. Diese Verdienste werden bleiben», betonte Sellering am Dienstag in Schwerin.