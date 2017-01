Volleyball : Siegesserie der Stralsunder Wildcats in Köln beendet

In einem ausgeglichen Top-Spiel zwang der Tabellendritte aus Stralsund die unmittelbar vor ihnen platzierten Gastgeberinnen nach 1:2-Satzrückstand noch in den Tie-Break und führte im entscheidenden fünften Satz sogar mit 12:10. Doch zum Auswärtssieg fehlte am Ende das Quäntchen Glück. Die Niederlage vor 230 Zuschauern an der Deutschen Sporthochschule in Köln stand nach 128 Spielminuten fest. Als wertvollste Stralsunder Spielerin wurde zum bereits fünften Mal in dieser Saison Anne Domroese geehrt.

