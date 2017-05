Prozesse : Solarpark geplündert: Prozess gegen mutmaßlichen Dieb

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

Weil er einen Solarpark geplündert haben soll, muss sich ein 29 Jahre alter Mann an diesem Donnerstag am Amtsgericht in Waren an der Müritz verantworten. Dem Beschuldigten wird Diebstahl in besonders schwerem Fall vorgeworfen, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch sagte. Der Mann aus Polen soll mit einem Komplizen den Zaun eines Parks bei Walow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) aufgetrennt und 353 Solarmodule entwendet haben. Die Männer und ihre rund 50 000 Euro teure Fracht in zwei Transportern gingen Bundespolizisten auf der Autobahn 11 kurz vor Polen Ende 2014 ins Netz. Dem Beschuldigten droht eine Haftstrafe. Der Komplize sei noch flüchtig.

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 12:43 Uhr