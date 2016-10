Landtag : SPD-Landtagsfraktion wählt Vorstand neu

Die Berufung von Fraktionschef Mathias Brodkorb und dessen Stellvertreterin Stefanie Drese in die neue Regierung zwingt die SPD im Schweriner Landtag zur Neuwahl ihres Vorstandes. Unmittelbar nach der Vereidigung der Minister am Dienstag im Parlament soll die Fraktionsspitze neu besetzt werden. Für den Vorsitz kandidiert Thomas Krüger. Der 47-Jährige gehört dem Landtag seit 2011 an. Er war zuvor zwölf Jahre Landesgeschäftsführer der SPD und gilt als loyaler Gefolgsmann von Partei- und Regierungschef Erwin Sellering. Krüger war erst Mitte September zum Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Fraktion gewählt worden. Die SPD hatte bei der Landtagswahl im September einen Sitz eingebüßt, stellt mit 26 Abgeordneten aber weiterhin die größte Fraktion.

SPD im Landtag