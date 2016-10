Regierung : SPD und CDU: mehr Polizeistellen und weniger Kita-Beiträge

Die Spitzen von SPD und CDU in Mecklenburg-Vorpommern wollen in den nächsten fünf Jahren 150 zusätzliche Polizeistellen schaffen. Außerdem sollen 150 Polizisten, die Innendienst in Inspektionen und Präsidien versehen, in die Fläche versetzt werden. Die CDU hatte im Wahlkampf 555 zusätzliche Polizeikräfte gefordert. In der sechsten Runde der Koalitionsverhandlungen am Mittwoch in Schwerin beschlossen beide Seiten auch Entlastungen für die Eltern von Kita-Kinder.