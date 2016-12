Ausstellungen : Spektakuläre Eisschau in Rövershagen: Mythos «Moby Dick»

Rövershagen (dpa/mv) - In Karls-Erlebnis-Dorf in Rövershagen bei Rostock beginnt heute die 14. Eiswelt. Das Thema der spektakulären Schau ist dieses Mal der Mythos «Moby Dick». Dazu haben in den vergangenen Wochen 22 Künstler aus acht Ländern und 30 Helfer an den Figuren gearbeitet und eine Winterwelt in weißem Glanz und bunten Farben erschaffen. Eine der vielen Figuren ist ein 40 Meter großer Pottwal. Für die Ausstellung steht eine 2000 Quadratmeter große Fläche zur Verfügung, die Halle ist auf minus zehn Grad heruntergekühlt. Somit ist gewährleistet, dass die Figuren aus 1300 Kubikmeter Schnee und 100 Tonnen Eis bis Ende Oktober erhalten bleiben.

