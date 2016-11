Spielwaren : Spielemesse «Spielidee» gestartet

Großer Andrang von Kindern, Jugendlichen und Senioren auf dem Rostocker Messegelände: Am Freitag wurde die Erlebnismesse für Spiel, Modellbau und kreatives Gestalten «Spielidee» eröffnet. Bis Sonntag können sich Besucher in den Bereichen für Hobbys wie Stricken, Nähen und Basteln, für Modellbau und für die «klassischen» Gesellschaftsspiele informieren, ausprobieren und selbst kreativ werden, teilten die Veranstalter mit. Mehr als 1000 Spiele könnten getestet und auch gekauft werden. Bei der vierten Auflage der Messe präsentieren rund 100 Aussteller ihre Angebote. Wie in den Vorjahren werden rund 22 000 Besucher in den Hallen der HanseMesse erwartet.