Regierung : Sportbund will engere Zusammenarbeit mit Schulen

Der Wechsel des Bereiches Sport vom Innen- in das Bildungsministerium eröffnet nach Einschätzung des Landessportbundes neue Möglichkeiten für engere Verflechtungen von Schule und Sport. Es sei erklärtes Ziel des Sportbundes, die Kooperationen spürbar auszubauen und noch mehr Kinder für regelmäßiges Sporttreiben zu begeistern, sagte der neugewählte Sportbund-Präsident Andreas Bluhm in Schwerin. Nach seinen Angaben kooperieren bislang 179 der 1900 Sportvereine im Programm «Gemeinsam Sport in Schule und Verein» mit 258 Bildungseinrichtungen. So böten Trainer etwa im Rahmen von Ganztagsschulen regelmäßiges Training an. Als drängende politische Aufgabe sieht Bluhm die Überarbeitung des Sportfördergesetzes.

Landessportbund und Sportförderung