Volleyball : SSC Schwerin baut Tabellenführung mit Sieg in Stuttgart aus

Der SSC Palmberg Schwerin ist in der Volleyball-Bundesliga in dieser Saison weiter nicht zu stoppen. Die Mecklenburgerinnen gewannen am Samstagabend das Topspiel bei Allianz MTV Stuttgart vor 2200 Zuschauern in der Stuttgarter SCHARRena nach 113 Spielminuten mit 3:2 (15:25, 25:15, 25:22, 20:25, 15:5) und bleiben nach dem zehnten Spieltag die einzige ungeschlagene Mannschaft der deutschen Eliteliga. «Das war ein ganz wichtiger Sieg. Einerseits, weil wir damit den Tabellenabstand auf Stuttgart vergrößern konnten. Und andererseits, weil wir uns in den vergangenen Jahren gegen Stuttgart immer sehr schwergetan haben», sagte Trainer Felix Koslowski.