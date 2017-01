Volleyball : SSC Schwerin im Europapokal fast in Bestbesetzung

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin tritt an diesem Mittwoch (19.00 Uhr) fast in Bestbesetzung gegen OrPo Orivesi aus Finnland an. Nach Lousi Souza Ziegler kehren auch Marie Holstein und Elisa Lohmann nach Auswahleinsätzen zurück ins Team für das Rückspiel der ersten Hauptrunde des CEV Challenge Cups. Nur Nationalspielerin Anja Brandt steht dem deutschen Rekordmeister vor heimischer Kulisse krankheitsbedingt weiterhin nicht zur Verfügung.