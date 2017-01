Volleyball : SSC Schwerin mit 3:0-Sieg gegen USC Münster

Der deutsche Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin hat die Tabellenführung in der Volleyball-Bundesliga souverän verteidigt. Die Mecklenburgerinnen gewannen am Samstagabend das Spitzenspiel gegen den USC Münster vor 1837 Zuschauern in der heimischen Arena nach 75 Spielminuten glatt mit 3:0 (25:23, 25:18, 25:21). «Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Dies war immerhin das dritte Spiel ohne Satzverlust in nur einer Woche. Gegen eine Münsteraner Mannschaft in so guter Form zu gewinnen, das ist echt stark», sagte Trainer Felix Koslowski.