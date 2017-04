Volleyball : SSC Schwerin will Volleyball-Meistertitel perfekt machen

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin will heute Abend (19.00 Uhr) in der mit über 2000 Zuschauern ausverkauften heimischen Palmberg Arena den deutschen Meistertitel perfekt machen. Das Team von Trainer Felix Koslowski muss dazu gegen Pokalsieger Allianz MTV Stuttgart den dritten Sieg in der Serie «Best of five» landen. Die ersten beiden Partien waren jeweils mit 3:1 zugunsten der Mecklenburgerinnen ausgegangen.