Notfälle : Staatsanwalt stellt Ermittlungen zu Tod von Baby ein

Acht Monate nach dem Fund eines toten Babys in Anklam (Kreis Vorpommern-Greifswald) hat die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg die Ermittlungen zu dem Fall eingestellt. Es gebe keine Hinweise auf ein rechtswidriges Handeln des Vaters, gegen den bisher ermittelt worden war, sagte ein Sprecher der Justizbehörde am Freitag. Nach umfangreichen rechtsmedizinischen Analysen spreche vieles dafür, dass in dem Fall ein «plötzlicher Kindstod» vorliege.