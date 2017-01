Freizeit : Stadtvertreter beraten über «Aqua Regia Park»

Das millionenschwere Tauchturm- und Tourismusprojekt «Aqua Regia Park» soll am Dienstag in Waren an der Müritz einen wichtigen Schritt vorankommen. Die Stadtvertreter prüfen zum letzten Mal Einwendungen gegen das Vorhaben und wollen dazu einen Bebauungsplan beschließen. Es wäre der vorletzte Beschluss, bevor es später zu einem «Durchführungsvertrag» mit dem Investor aus Süddeutschland kommen soll. Kern des «Aqua Regia Parks» soll ein 35 Meter hoher Tauchturm kombiniert mit einem 140-Zimmer-Luxushotel, einem Veranstaltungszentrum und einem Schwimmbad sein. Für das Projekt werden bisher rund 88 Millionen Euro veranschlagt. Das Heilbad Waren will damit den Gesundheitstourismus am Müritz-Nationalpark ausbauen.

