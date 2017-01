Freizeit : Stadtvertreter beraten über Tauchturm und «Aqua Regia Park»

Die Stadtvertreter in Waren an der Müritz treiben Pläne für einen großen Tauchturm weiter voran, der Teil eines «Aqua Regia Parks» sein soll. An diesem Dienstag sollen in einer Sondersitzung zum letzten Mal Einwendungen zu dem millionenschweren Vorhaben geprüft und ein vorhabenbezogener Bebauungsplan beschlossen werden, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung am Montag sagte. Es wäre der vorletzte Beschluss, bevor es zu einem «Durchführungsvertrag» mit dem Investor kommen soll.