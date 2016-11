Tiere : Stallpflicht für die Weihnachtsgans der Kanzlerin

«Natürlich habe ich wie andere Tierhalter die Weisung des Ministers umgesetzt», sagte der 75-Jährige am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Seit Montag gilt in Mecklenburg-Vorpommern wegen der Vogelgrippe die Stallpflicht.

Kanzlerin Merkel bezieht seit Jahren zu Weihnachten eine Pommerngans vom Pensionär Molkentin, der sie normalerweise bis zur Schlachtung in Freilandhaltung großzieht. Schon 2014 gab es für Merkels Weihnachtsgans keinen Promibonus, als das Federvieh in Vorpommern wegen der Vogelgrippe in den Stall musste.

Der frühere Landrat des ehemaligen Landkreises Nordvorpommern Molkentin gehörte 1990 zu den großen Unterstützern für Merkels erste Bundestagskandidatur im vorpommerschen Ostseewahlkreis. Er war bis 2008 Landrat und Vorsitzender des Landkreistages in Mecklenburg-Vorpommern.