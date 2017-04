Agrar : Stallpflicht nach Vogelgrippe in MV vollständig aufgehoben

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Schwerin (dpa/mv) - Sämtliches Geflügel in Mecklenburg-Vorpommern darf wieder ins Freie. Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat am Donnerstag die Stallpflicht wegen der Vogelgrippe nach fünf Monaten vollständig aufgehoben. Zuvor hatte er mit Vertretern der Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter der Landkreise und kreisfreien Städte darüber beraten, teilte das Ministerium mit. «Der letzte Virusnachweis liegt in Mecklenburg- Vorpommern mehr als vier Wochen zurück», sagte Backhaus. Auch bundesweit entspanne sich die Lage. In Mecklenburg-Vorpommern war vor 22 Wochen erstmals das hochansteckende Influenzavirus des Subtyps H5N8 festgestellt worden. Die landesweite Stallpflicht galt seit dem 14. November.

von dpa

erstellt am 13.Apr.2017 | 11:03 Uhr