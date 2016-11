Arbeitsmarkt : Steigende Ausländer-Arbeitslosigkeit nach Flüchtlingswelle

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Die Flüchtlingswelle vom vergangenen Jahr sorgt für steigende Zahlen bei der Ausländer-Erwerbslosigkeit. In Mecklenburg-Vorpommern waren Ende November 5500 Ausländer als arbeitsuchend gemeldet, 1250 mehr als ein Jahr zuvor, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Fast der gesamte Anstieg lasse sich auf den Flüchtlingszustrom zurückführen. Die Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt sei eine Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft. Die Chefin der Regionaldirektion, Margit Haupt-Koopmann, und Ursula Engelen-Kefer von der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Schwerin wollen am Donnerstag Konzepte vorstellen.